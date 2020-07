Bologna, Bigon: «Non siamo lontani dal pensare di andare in Europa» (Di domenica 26 luglio 2020) Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro il Lecce Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro il Lecce. Le sue parole. «Il prossimo passo è crescere non l’Europa, poi quello che comporterà la nostra ambizione e il risultato finale lo vedremo. Tra le prime sette attuali e l’ambizione di chi vuole inserirsi in quel gruppo c’è un grande divario. Ma non siamo così lontani da poter pensare di combattere per quei posti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Bologna, Bigon: 'Prossimo obiettivo? L'Europa, non siamo lontani...': Riccardo Bigon, ds del Bologna, parla ai...… - Dalla_SerieA : Bologna, Bigon: 'Barrow come Cavani. Mihajlovic? Nessun problema' - - CalcioPillole : Riccardo Bigon, DS del #Bologna ai microfoni di @SkySport: '#DeSilvestri ed #Eder sono due calciatori forti ed affe… - sportli26181512 : Torino, De Silvestri verso il Bologna. Bigon: 'Farebbe comodo': Lorenzo De Silvestri è sempre più distante dal...… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Bologna, Bigon: 'Totale sintonia con #Mihajlovic. #Barrow? In lui ho rivisto quello che vidi in #Cavani' -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Bigon Bologna, Bigon: "Non siamo lontani da poter pensare all'Europa il prossimo anno" TUTTO mercato WEB Bologna, Bigon: «Non siamo lontani dal pensare di andare in Europa»

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro il Lecce Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZ ...

Atalanta, in casa del Milan con un obiettivo: mantenere il secondo posto

In un insolito venerdi sera, la Dea rende visita al Milan nella terz’ultima partita di questo campionato. La squadra atalantina è riuscita a superare anche il rognoso Bologna non senza difficoltà, gra ...

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro il Lecce Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZ ...In un insolito venerdi sera, la Dea rende visita al Milan nella terz’ultima partita di questo campionato. La squadra atalantina è riuscita a superare anche il rognoso Bologna non senza difficoltà, gra ...