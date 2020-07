Bollettino Covid-19 26 luglio: 255 nuovi positivi (Di domenica 26 luglio 2020) Bollettino Covid-19 26 luglio: 255 i nuovi contagiati, appena 5 i deceduti e 126 i guariti. Lombardia la Regione con più casi Il Bollettino Covid-19 del 26 luglio registra 255 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore; un numero sempre alto, in questo fine luglio, che non può e non deve allentare la tensione. Appena cinque, invece, i deceduti ed è il dato positivo in questa domenica dove sono stati effettuati 40.526 tamponi. Sono cinque le Regioni a contagi zero. Si tratta di Umbria, Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta e Basilicata (in quest’ultima effettuati zero tamponi). La Lombardia, invece, è quella che ha registrato più casi, ben 74, seguita dall’Emilia-Romagna ferma a 61. Sono 19 i ... Leggi su bloglive

LaStampa : Tornano ad aumentare i nuovi casi di Covid-19 in Italia. - Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Lombardia nessuna vittima. Non succedeva dal 22 febbraio scorso quando di registrò la prima vittim… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Campania e del #Friuli #Coronavirus #COVID__19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Sicilia e della #Liguria #Coronavirus #COVID__19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Sardegna e dell'#Abruzzo #Coronavirus #COVID__19 -