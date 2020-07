Bimba di 9 anni rischia di affogare a Pisogne Soccorsa dai bagnanti e portata al Papa Giovanni (Di domenica 26 luglio 2020) L’incidente è avvenuto nella serata di domenica 26 luglio sulla sponda bresciana del lago di Iseo, la Bimba di origine senegalese e residente a Costa Volpino è grave ed è stata trasportata in elisoccorso al Papa Giovanni di Bergamo. Leggi su ecodibergamo

Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson alla #Bbc ha ammesso che il suo governo non ha compreso appieno la portata dell… - MediasetTgcom24 : Milano, sparatoria in supermercato: colpita di striscio bimba di 4 anni - Agenzia_Ansa : Una bimba di 11 anni annega in una piscina a #Ercolano e una donna di 54 anni in una piscina di un agriturismo a… - StefaniaFalone : RT @fanpage: 'Contagio inspiegabile' - infoitinterno : Ercolano, bimba di 11 anni annega nella piscina di un hotel: non si esclude un malore -