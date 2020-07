Berlusconi: "Voterei sì al Mes anche con gli alleati contrari" (Di domenica 26 luglio 2020) AGI - Il leader di Forza Italia, si è detto pronto a votare sì al Mes anche con gli alleati contrari e anche se il voto di di Forza Italia fosse indispensabile al Governo. "Certamente sì", ha risposto a una domanda a questo riguardo in un'intervista al Corriere della Sera, "anzi chiedo al presidente Conte di portare la questione a una determinazione parlamentare al piu' presto possibile. Ma il voto sul Mes è soltanto un voto sul Mes, non è un voto di fiducia al governo ne' l'atto di nascita di una maggioranza diversa". "C'è una convergenza di vedute su un argomento specifico con parte della maggioranza e una divergenza con Lega e Cinque Stelle", ha sottolineato l'ex premier, "non ha alcun significato politico nazionale, ... Leggi su agi

