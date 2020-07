Berlusconi: basta con lo stato d'emergenza, centrodestra unito (Di domenica 26 luglio 2020) Il centrodestra dice no alla proroga ad libitum dell'emergenza coronavirus. "Stiamo lavorando per presentare in Parlamento con gli altri partiti del centrodestra una risoluzione congiunta per chiedere al governo di non prorogare lo stato di emergenza", ha annunciato il presidente Silvio Berlusconi in un`intervista oggi, domenica 26 luglio, al "Corriere della Sera". "Al momento- spiega- non ci sono fondate ragioni per farlo e proseguire per questa strada significherebbe pregiudicare i consumi interni e continuare a trasmettere all`estero l'immagine di un Paese `in emergenza. Tutto ciò comporterebbe gravi danni alla nostra economia". Leggi su iltempo

Berlusconi: "Basta stato d'emergenza, Conte si dia una mossa" ilGiornale.it

Berlusconi: «Sì al Mes, Conte si muova. Ma basta stato d’emergenza per il coronavirus»

ROMA — Voterebbe «subito» il Mes, anche se i suoi alleati sono contrari, perché «non è un voto di fiducia». E al premier lancia «un appello» accorato perché accolga le indicazioni di Forza Italia e le ...

