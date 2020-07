Berlino, auto si schianta contro un gruppo di persone: 7 feriti. Tre sono gravi (Di domenica 26 luglio 2020) Ha travolto con la sua auto un gruppo di persone in Hardenbergplatz, vicino alla stazione Zoologischer Garten. Sette di loro sono rimaste ferite e tre sono in gravi condizioni. Alla guida c’era un 24enne che vive in Germania, mentre l’auto – una Mercedes – aveva targa estone. L’uomo è stato arrestato ed è ora in custodia. L’episodio è avvenuto intorno alle 7.20. Secondo un portavoce della polizia, si ipotizza al momento un incidente a causa dell’alta velocità per cui l’uomo alla guida avrebbe perso il controllo dell’auto in una curva. (immagine d’archivio) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

ennioalberici1 : RT @ultimenotizie: Almeno sette persone sono rimaste ferite, di cui tre in modo grave, a #Berlino questa mattina mattina dopo che un'auto… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Almeno sette persone sono rimaste ferite, di cui tre in modo grave, a #Berlino questa mattina mattina dopo che un'auto… - notizieoggi24 : Berlino, auto sulla folla: sette feriti, tre gravi. Indagini in corso #Berlino - occhio_notizie : Berlino, auto sulla folla davanti lo zoo: almeno 7 feriti, 3 in condizioni gravi - Agenpress : Auto sulla folla a Berlino, almeno sette feriti -