"Benevento: sfumato Remy l'obiettivo è Sturridge" (Di domenica 26 luglio 2020) Benevento - sfumato l'ingaggio di Loic Remy , l'ex attaccante del Lilla che non ha ricevuto l'idoneità sportiva per giocare in Serie A, il Benevento punta ora a Daniel Sturridge , 31enne attaccante ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : 'Benevento: sfumato Remy l'obiettivo è Sturridge': Il presidente Vigorito al Daily Mail: 'Per noi sarebbe un onore'… - ILOVEPACALCIO : Sfumato #Remy, il #Benevento pensa ad un altro colpo. Vigorito: «Sarebbe un onore...» - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Sfumato Remy, il Benevento pensa a Sturridge. Vigorito: “Sarebbe un ono… - news24_napoli : Sfumato Remy, il Benevento mette nel mirino Sturridge. Vigorito: "… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Sfumato Remy, il Benevento pensa a Sturridge. Vigorito: 'Sarebbe un onore...' -