Belen torna a Ibiza ma Santiago resta con Stefano: vacanze con papà (Foto) (Di domenica 26 luglio 2020) Anche questa estate Belen Rodriguez vola da Ibiza a Roma andata e ritorno per registrare le puntate di Tu si que vales, ma questa volta Santiago resta in Italia con Stefano. Le Foto postate su Instagram svelano le vacanze col papà. Il figlio di Belen e Stefano De Martino è in barca con il ballerino che mostra una immagine tenerissima del piccolo mentre dorme. Sono scatti che adora, mostra spesso un dettaglio di Santiago sul lettone, un piede fuori dalle lenzuola, gli occhi chiusi, il suo volto angelico, quello dei bambini quando solo il sonno può fermarli dalle mille cose che vogliono fare ogni giorno. Non sarà più la stessa estate perché con la seconda separazione tra ... Leggi su ultimenotizieflash

