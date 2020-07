Bartomeu. “Setién resta al Barcellona anche il prossimo anno, può vincere la Champions” (Di domenica 26 luglio 2020) Bartomeu, presidente del Barcellona, nella lunga intervista di oggi al Mundo Deportivo, oltre alle parole sul futuro di Messi e di Lautaro Martinez, ha parlato anche del futuro di Quique Setién sulla panchina dei catalani. Queste le dichiarazioni del numero uno blaugrana: “Setién non è mai stato in discussione. Nonostante la mancata vittoria della Liga, dobbiamo guardare avanti. Il Real Madrid ci ha superati, ma è vero anche che la gestione del VAR non è stata adeguata in quest’ultima parte del campionato. Setién per me può vincere la Champions League, ha un contratto con noi anche per il prossimo anno, ho fiducia in lui e nel suo staff.” Foto: youtube ... Leggi su alfredopedulla

infoitsport : Dalla Spagna - Barça, Bartomeu ha deciso: Setien via questa settimana, scelto il sostituto - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: #Barcellona, lo spogliatoio vuole Patrick #Kluivert in panchina ? Ma #Bartomeu, al momento, conferma Quique #Setien ?? https:/… - RaiSport : #Barcellona, lo spogliatoio vuole Patrick #Kluivert in panchina ? Ma #Bartomeu, al momento, conferma Quique #Setien… - nturull : @roservl Uno di noi. - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Dalla Spagna – Barça, Bartomeu ha deciso: Setien via questa settimana,… -

Ultime Notizie dalla rete : Bartomeu “Setién