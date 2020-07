Bari, dipendenti bar multati: lavoravano senza mascherina (Di domenica 26 luglio 2020) Nelle strade del centro di Bari, la polizia locale ha multato dei dipendenti di quattro bar diversi, perché lavorano senza utilizzare la mascherina. A Bari, i dipendenti di quattro bar diversi, situati nelle strade principali della città, sono stati multati per il mancato rispetto delle norme anti Covid-19. In particolare, la mancanza più grave riscontrata dalla … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

calabrianewsit : Coronavirus, dipendenti di un bar senza mascherina: Sanzioni a Bari - - infoitinterno : «Bari, 15% dei dipendenti Asl positivi al test sierologico» - infoitinterno : Coronavirus, a Bari dipendenti di 4 bar senza mascherine: sanzioni - Roseinfiore : RT @ultimenotizie: I dipendenti di quattro bar nelle strade della 'movida' di #Bari sono stati sanzionati dalla Polizia locale per inosserv… - malinca73 : RT @AnsaPuglia: Covid: a Bari multe a dipendenti bar. Viso scoperto in 4 locali 'movida', risponderanno anche titolari #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Bari dipendenti

La Gazzetta del Mezzogiorno

La Ladisa di Bari ha acquistato all’asta al Tribunale di Monza la Serist, azienda della ristorazione collettiva con 1340 dipendenti. Sborserà 6 milioni 850mila euro. Entrambe le aziende hanno una sede ...I dipendenti di quattro bar nelle strade della 'movida' di Bari sono stati sanzionati dalla Polizia locale per inosservanza delle misure anti-Covid e, in particolare, per mancato uso delle mascherine.