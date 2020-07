Barcellona, la verità Bartomeu: “Lautaro? Ecco come stanno le cose. Messi rinnova, Suarez…” (Di domenica 26 luglio 2020) "Lautaro? Siamo concentrati sulla Champions League".Lo ha detto Josep Bartomeu. Il presidente blaugrana, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano spagnolo 'Mundo Deportivo', è tornato a parlare della trattativa trattativa tra l'Inter ed il Barcellona per Lautaro Martinez, svelando importanti dettagli sulla stato attuale della stessa: "Al momento è tutto in stand-by. Abbiamo parlato con la dirigenza nerazzurra, è vero, ma in questo preciso instante la situazione è ferma. Per ora siamo concentrati solo sulla Champions League".Inter, Marotta: “Futuro Lautaro? Ecco la verità, prossima stagione alzeremo l’asticella”. E su Chiesa…Il Barcellona, inoltre, deve fare i conti anche con diversi rinnovi dei big; ... Leggi su mediagol

mariocj25 : @marcellomastice Non serve il Barcellona per sapere la verità! Tolti i pochi con qualità, il resto li abbiamo per f… - SasaMarsiglia : RT @marcellomastice: Barcellona ci dirà tutta la verità. Capiremo se il #Napoli è davvero roba diversa rispetto ai mesi di #Ancelotti oppu… - marcellomastice : Barcellona ci dirà tutta la verità. Capiremo se il #Napoli è davvero roba diversa rispetto ai mesi di #Ancelotti o… - Vatenerazzurro1 : @Tractor220510 @miguel99845585 Lo farebbe l'inter se il giocatore fosse indifferente ad andare o restare, ma piacci… - NapoliceI : Cds, Napoli, prova verità: col Sassuolo come col Barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona verità Locatelli: «Epidemia sotto controllo ma c’è allerta. I giovani si divertano senza rischiare» Corriere della Sera