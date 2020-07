Barcellona, Bartomeu: “Possiamo vincere la Champions League, ma prima pensiamo al Napoli” (Di domenica 26 luglio 2020) Josep Maria Bartomeu, presidente dei blaugrana ha parlato in una intervista al Mundo Deportivo: “E’ il momento giusto per dare una nuova dimostrazione di talento e ambizione, abbiamo giocatori forti e il migliore al mondo che è Messi. Per cui tutti uniti possiamo vincere la Champions League, ma prima pensiamo al Napoli. Qui nessuno parla ancora di Lisbona”. Le parole del numero uno del club catalano che poi nega di aver mai pensato all’esonero di Setien: “L’allenatore e i giocatori devono parlarsi e lo hanno fatto. Non abbiamo vinto la Liga, e sarebbe stato spettacolare fare 9 su 12 dopo un 8 su 11 che e’ gia’ un record, ma bisogna guardare avanti. C’è stato un avversario, il Real, che ci ha battuto, ma ... Leggi su sportface

