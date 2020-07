Barcellona, addossando le responsabilità al tecnico e non ai calciatori non si risolve nulla (Di domenica 26 luglio 2020) Jaume Farrés Boada Olesa scrive oggi un commento sul Barcellona su La Vanguardia in cui riporta una sua lettera di una anno fa in cui parlava dei cigolii che da tempo si avvertivano nel club catalano. Dato che il campionato è finito e con il Napoli alle porte, è necessario analizzare rigorosamente la situazione e cercare di recuperare la normalità La cosa sconvolgente è che tutte le responsabilità vengano addossate al tecnico come quando si dice di uno studente che se passa è colpa sua, ma se fallisce, la responsabilità è dell’insegnante. la direzione del club e la presunta professionalità dei giocatori con stipendi milionari, rimangono in un piano quasi fuori da ogni responsabilità. Non è logico, non è giusto e non risolve ... Leggi su ilnapolista

napolista : #Barcellona, addossando le responsabilità al tecnico e non ai calciatori non si risolve nulla È il commento su La… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona addossando Blog: Inter, non solo Conte tra presente e mercato vivoperlei.calciomercato.com