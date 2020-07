Barbara D’Urso in Senza veli | gli haters la massacrano | “Ormai sei vecchia | ce ne una sola di Belen” FOTO

Barbara D’Urso in topless, gli haters la massacrano: “Ormai sei vecchia, ce ne una sola di Belen” [FOTO] (Di domenica 26 luglio 2020) Barbara D’Urso in vacanza nella sua villa a Capalbio Da oltre un mese Barbara D’Urso è ufficialmente in vacanza dopo una stagione televisiva piena zeppa d’impegni. Quest’anno, causa emergenza sanitaria da Covid-19, Carmelita ha scelto di rimanere in Italia e non recarsi all’estero. Tuttavia la professionista napoletana è particolarmente attiva su Instagram postando attimi di vita quotidiana alternati con FOTO amarcord. Dopo aver fatto una breve escursione a Venezia Lady Cologno al momento si trova in una località di campagna top secret. Infatti dai contenuti che mette sui social si riesce a capire che si trova nella sua villa personale. Tuttavia di receta ha pubblicato uno scatto che ha scatenato una serie di reazioni da parte del popolo del web, gran parte di esse negative. Lady ... Leggi su kontrokultura

Mircodeimirco : @AndreaGnarluz @creTania_ Quindi? Cerchi fama parlando male di un VIP? Sembri un po' la Barbara D'Urso. pensa ai ca… - piacerebruno : Noah nelle foto: un principe Noah nella vita: barbara d’urso - sandcapra : #Carabiniere di #Piacenza provato dopo l’interrogatorio. Prossima tappa Barbara D’Urso - GiuseppeFox1 : Barbara d'Urso immortalata in topless: la foto in piscina solo con gli slip e il maxi cappello manda i fan in tilt - ooooeuf : Dua LIpa e Barbara D'urso sono lo stesso uomo? — PURE DUA???? Già non so distinguere tra la Clerici, D'Urso e Venie… -

