Bambina di 11 anni annega in piscina dell'albergo a Ercolano: era in vacanza assieme ai genitori (Di domenica 26 luglio 2020) Tragedia in serata a Ercolano. Una Bambina di 11 anni è morta annegata mentre giocava in piscina in un complesso turistico ad Ercolano (Napoli). È stata soccorsa dal 118, che ha tentato... Leggi su ilmessaggero

Tg3web : A forza di gomiti, esattamente trent'anni fa a Washington, si trascinò sui gradini del Campidoglio. Era una bambina… - fattoquotidiano : Sparatoria in un supermercato nel milanese, bambina di 5 anni rimane ferita. Arrestato il rapinatore - RaiNews : Il dramma in un hotel di #Ercolano - pasimeni_giulia : @flowervsfeast @canyonfools continuo. Dire 'non posso perdonarla anche se ha chiesto scusa', chiedendo scusa ha già… - ilmessaggeroit : Bambina di 11 anni annega in piscina a Ercolano -