Bambina annega in piscina | il dramma davanti ai genitori (Di domenica 26 luglio 2020) La mamma ed il papà vedono tutto quanto: Bambina annega in piscina davanti ai loro occhi. Indagano su questa drammatica vicenda i carabinieri. Autorità al lavoro per individuare eventuali responsabilità di terzi. Tragedia nel pomeriggio: Bambina annega in piscina. Il dramma si è consumato ad Ercolano, in provincia di Napoli. La ragazzina si trovava in … L'articolo Bambina annega in piscina il dramma davanti ai genitori è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

