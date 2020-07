Balotelli, anche un club greco sull’attaccante italiano (Di domenica 26 luglio 2020) Mario Balotelli è a caccia di una squadra per la prossima stagione: il suo futuro potrebbe essere in Grecia La stagione di Mario Balotelli con la maglia del Brescia è stata priva di gioie ed è terminata prima della fine del campionato. L’attaccante italiano è adesso alla ricerca di una squadra e, oltre al Como, club che si è detto molto interessato, Super Mario avrebbe estimatori anche in Grecia. Come riportato da SportTime.gr, infatti, l’Aris Salonicco avrebbe messo gli occhi su Balotelli. La società greca potrebbe provare a fare un tentativo nonostante le richieste alte di ingaggio. L’attaccante ex Inter e Milan potrebbe anche essere attirato dalla prospettiva di restare in ... Leggi su calcionews24

