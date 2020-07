Avete mai visto la figlia di Fabrizio De André? Ha 43 anni ed è una cantante [FOTO] (Di domenica 26 luglio 2020) Meno al centro dei riflettori rispetto al fratello Cristano, Luvi De André è la secondogenita del celebre cantautore Fabrizio De André. All’anagrafe Luisa Vittoria De André è nata dalla relazione tra l’artista genovese e Dori Ghezzi. Luisa Vittoria detta Luvi nasce in Sardegna nel 1977 e sin da bambina ha seguito le orme del padre. Tuttavia, nonostante la voce calda e delicata, la donna ha deciso di ritirarsi dalla professione di cantante nel 2014. La figlia di Fabrizio De André è nata dalla lunga storia d’amore che il cantautore ebbe con la Ghezzi; ma all’epoca della nascita di Luvi, De André era già padre di Cristiano. Il primogenito, che ha deciso anche lui di seguire le orme del padre, è nato dalla storia d’amore con ... Leggi su velvetgossip

rubio_chef : Riflettevo sul fatto che gli ospedali e le prigioni si assomiglino molto per certi versi. Ogni volta che una person… - TWDDarylRick : @meb Ma diciamola com'è: Parate Rocco perché avete tre obiettivi: Non andare a votare Resistere fino al 2023 Non fa… - panibbi : RT @LucaOfFriends: @Adnkronos Prima avete pensionato gente di 34 anni che adesso ne ha oltre 70. Gente che abbiamo mantenuto per tutta la v… - AMOURHONG : il sesso è bello ma avete mai immaginato tipo di stare con qualcuno, da soli, di notte, ad ascoltare gli psicologi… - kalyaMail : RT @LucaOfFriends: @Adnkronos Prima avete pensionato gente di 34 anni che adesso ne ha oltre 70. Gente che abbiamo mantenuto per tutta la v… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Avete mai visto la mamma di Ambra Angiolini? Due gocce d'acqua FOTO Velvet Gossip Moto3, Andalusia: trionfa Suzuki, sul podio Vietti

Questa volta il "giapporiccionese" della SIC58 Squadra Corse converte la pole in vittoria e Celestino chiude terzo dietro a McPhee. Brutta caduta di Arenas, ma è ok. Ieri, dopo aver firmato la sua ter ...

L'inchiesta sul Fontana, il bonifico "a insaputa" del cognato e i milioni sul conto alle Bahams

Un bonifico di 250mila euro al cognato Andrea Dini (a sua insaputa) da un suo conto in Svizzera, mai arrivato a destinazione perché ritenuto 'sospetto' dall'istituto incaricato di effettuarlo. Ruota a ...

Questa volta il "giapporiccionese" della SIC58 Squadra Corse converte la pole in vittoria e Celestino chiude terzo dietro a McPhee. Brutta caduta di Arenas, ma è ok. Ieri, dopo aver firmato la sua ter ...Un bonifico di 250mila euro al cognato Andrea Dini (a sua insaputa) da un suo conto in Svizzera, mai arrivato a destinazione perché ritenuto 'sospetto' dall'istituto incaricato di effettuarlo. Ruota a ...