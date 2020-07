Aurora Ramazzotti, lo sfogo: “Quando dicevano che mia madre era più bella di me” (Di domenica 26 luglio 2020) Aurora Ramazzotti è la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Ha seguito le orme della madre e fa parte del mondo dello spettacolo. Il suo esordio risale al 2015 quando venne chiamata per presentare la fascia pomeridiana di “X-Factor” su Sky. Successivamente presenterà altre due edizioni e da lì inizia la sua carriera da conduttrice sia televisiva che radiofonica. Si pensa che fare parte del mondo dello spettacolo comporta essere necessariamente perfetti. Aurora Ramazzotti di recente ha sdoganato questo mito con coraggio e ha ricevuto le lodi di tutti. Qualche giorno fa la conduttrice aveva pubblicato uno scatto al naturale mostrando anche le sue imperfezioni e sulla didascalia scriveva: “Per postare una foto così, come l’hai ... Leggi su velvetgossip

Aurora Ramazzotti è la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Ha seguito le orme della madre e fa parte del mondo dello spettacolo. Il suo esordio risale al 2015 quando venne chiamata ...Aurora Ramazzotti mostra tutta la sua vita ai fan, servendosi dei social e non si nasconde. Per questo è molto apprezzata e seguita, soprattutto per la sua sincerità. Di recente, la figlia di Michelle ...