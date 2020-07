Attilio Fontana indagato, il presidente si difende: «Nei miei patrimoni nulla di nascosto» (Di domenica 26 luglio 2020) Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è stato indagato dalla Procura di Milano per l’ipotesi di frode in pubbliche forniture. Secondo gli inquirenti, come riportato da SkyTg24, il governatore lombardo sarebbe coinvolto nella vicenda dell’acquisto di 75mila camici da parte della Regione dalla ditta del cognato, la Dama Spa. Stando alle indagini, Fontana avrebbe saputo dell’operazione che la centrale di acquisti regionale Aria stava compiendo nonostante il conflitto di interesse. Immediatamente Fontana ha negato tutte le accuse, affermando di non essere a conoscenza di nulla. Inoltre il presidente della Regione Lombardia ha parlato anche attraverso il suo profilo ufficiale Facebook. Leggi anche ... Leggi su urbanpost

