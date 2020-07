Asili nido e scuole dell’infanzia, allarme sulla riapertura: migliaia di bimbi a rischio (Di domenica 26 luglio 2020) A settembre gli studenti sperano di ritornare sui banchi dopo lo stop per l’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). In generale sono ancora tante le questioni da risolvere, ma alcuni tra gli aspetti più delicati riguardano gli Asili nido e le scuole dell’infanzia. Alcuni accorgimenti che si possono prendere per mantenere le distanze e svolgere le lezioni in sicurezza nelle altre classi, infatti, non sono applicabili con bambini così piccoli, con età che vanno da 0 a 6 anni. Dal governo e dalle Regioni non sono ancora arrivate delle linee guida e delle indicazioni per riprendere l'attività e alcune associazioni - sia di genitori sia di gestori e dipendenti di Asili - hanno lanciato l’allarme. Il rischio è che, ... Leggi su tg24.sky

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti dà ragione su Facebook a Laura Linda Sabbadini, direttora centrale Istat che in un commento su Repubblica sostiene la necessità che in Italia nei prossimi cinque ...

Calano le iscrizioni nei nidi. Le domande per i servizi educativi 0-3 per l’anno 2020-21 nel Comune di Firenze sono 1.772, contro le 2.100 dell’anno scorso. «Ci possono essere più fattori» commenta l’ ...

