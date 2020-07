Ascolti TV | Sabato 25 luglio 2020. Repliche: Una Storia per Cantare al 13%, La Sai l’Ultima? 9.7%. Una Vita al 6.3% (Di domenica 26 luglio 2020) Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero Su Rai1 Una Storia da Cantare ha conquistato 1.833.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 La Sai l’Ultima? ha raccolto davanti al video 1.450.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 Assediati in Casa è stato seguito da 858.000 spettatori (5.4%). Su Italia 1 I Goonies ha intrattenuto 775.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Per un Pugno di Dollari ha raccolto davanti al video 1.070.000 spettatori pari ad uno share del 6.6%. Su Rete4 Una Vita totalizza un a.m. di 963.000 spettatori con il 6.3% di share. Su La7 Risvegli ha registrato 624.000 spettatori con uno share del 4%. Su Tv8 Quattro Matrimoni e un Funerale ha raccolto 449.000 spettatori con il 2.9%. Su Nove Tutta la Verità ha raccolto 285.000 spettatori e l’1.8% di share. Access Prime Time Su Rai 1 ... Leggi su davidemaggio

