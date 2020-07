Arisa in un’intervista pubblicata da Oggi rivela di soffrire di tricotillomania (Di domenica 26 luglio 2020) La nota cantante Arisa si è raccontata al settimanale Oggi parlando a 360 gradi delle sue ambizioni, dei suoi sogni, ma soprattutto di un problema che la attanaglia da tempo. L’ex giudice di X Factor, infatti, stando a quanto da lei stessa dichiarato, soffre di tricotillomania e ciò spiegherebbe il perché del suo look. Prima … L'articolo Arisa in un’intervista pubblicata da Oggi rivela di soffrire di tricotillomania Leggi su dailynews24

axelvassallo : RT @Laura32135623: @axelvassallo @RaiRadio2 @pinostra @ARISA_OFFICIAL Un bellissimo appuntamento oggi con #VivaSanremo su @RaiRadio2 e @pin… - Laura32135623 : @axelvassallo @RaiRadio2 @pinostra @ARISA_OFFICIAL Un bellissimo appuntamento oggi con #VivaSanremo su @RaiRadio2 e… -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa un’intervista Pride, Dalida: 20 scatti dell'icona LGBTQ+ Sky Tg24