Aprilia, manifestazione regionale di atletica leggera: i risultati (Di domenica 26 luglio 2020) Sabato 25 e domenica 26 luglio, presso lo stadio “P. Rosi “ di Roma, si è svolta la manifestazione regionale di atletica leggera riservata alle categorie Cadetti e Assoluti. La Runforever Aprilia ha partecipato con cinque giovani atleti, i quali confermano ulteriormente notevoli progressi nei risultati, sui 100 metri Marzocchi Luca ottiene 11”79 migliorando di nove centesimi il suo personale, Palmieri Luca chiude in 12”52 e Anselmo Sara in 13”21. Anche sui 400 metri arrivano altri due miglioramenti, Manganaro Matteo con 54”10 migliora di 36” il suo precedente best mentre Albanerse Lorenzo con 55”33 lo migliora addirittura di 55 centesimi, risultati frutto di tanta abnegazione e impegno da parte dei ragazzi che si ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Aprilia manifestazione Aprilia, manifestazione regionale di atletica leggera: i risultati Il Corriere della Città Presa in carico dei pazienti, tre sponsor per il progetto "+Vita" della Asl

Ha trovato riscontro la “manifestazione di interesse” della Asl di Latina per la sponsorizzazione del progetto “+Vita”. Hanno risposto tre aziende e alla Asl andranno 38.000 euro più iva per proporre ...

I Comitati “NO corridoio Roma-Latina” e “NO bretella Cisterna-Valmontone”, faccia a faccia con il vice Ministro del MIT, Cancelleri

(Meridiananotizie) Roma, 17 luglio 2020 – Si è tenuto il 15 luglio scorso al MIT l’incontro con il Vice Ministro Cancelleri a seguito della manifestazione organizzata dai Comitati “NO corridoio Roma- ...

