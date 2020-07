Anticipazioni Un Posto al sole martedì 28 luglio 2020 (Di domenica 26 luglio 2020) Martedì 28 luglio 2020 – Il piano di Alberto: Alberto sa di essere un testimone chiave per gli affari loschi del boss che ora sta minacciando Eugenio, per questa ragione pensa di usare a suo vantaggio quello che ha scoperto sul conto del magistrato. La sua pseudo relazione con Susanna potrebbe essere un motivo di scontro o meglio potrebbe usarla contro di lui per svincolarsi da qualsiasi reponsabilità…. L'articolo Anticipazioni Un Posto al sole martedì 28 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

