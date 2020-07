Anticipazioni Tempesta d’Amore venerdì 31 luglio 2020 (Di domenica 26 luglio 2020) Venerdì 31 luglio 2020 – Christoph ha un ricordo da dimenticare: Christoph ricorda il giorno in cui Annabelle gli confessa sul letto d’0spedale di aver fatto qualcosa di tremendo alla povera Romy. L’uomo ricorda qualcosa che ha che fare con le piante aromatiche, ma non è sicuro di quello che dice. Ad un certo punto non sa più se quella è la verità oppure frutto della sua immaginazione. In ogni cosa è un ricordo da rimuovere, altrimenti dovrà approfondire ed accertarsi della verità personalmente. L'articolo Anticipazioni Tempesta d’Amore venerdì 31 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

Notiziedi_it : Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 25 al 31 luglio 2020: le intuizioni di Michael - zazoomblog : Tempesta d’amore anticipazioni italiane: Franzi scopre che Nadja è incinta! - #Tempesta #d’amore #anticipazioni - Notiziedi_it : Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 25 al 31 luglio 2020: le intuizioni di Michael - zazoomblog : Tempesta d’Amore: anticipazioni 21 luglio “I sospetti di Micheal” - #Tempesta #d’Amore: #anticipazioni - redazionetvsoap : #TempestaDAmore Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #anticipazioni -