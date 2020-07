Anticipazioni Il Segreto mercoledì 29 luglio 2020 (Di domenica 26 luglio 2020) Mercoledì 29 luglio 2020 – Juan è in fin di vita: il dottore assoldato dalla Montenegro rivela a Rosario che suo figlio potrebbe restare paralitico per sempre. Per questo motivo la invita ad ammonirlo nel caso faccia il minimo movimento. Ovviamente questa diagnosi non trova l’appoggio di Pepa che inizia ad avere dei seri dubbi. Successivamente la Montenegro ordina ai Castaneda di lasciare le sue terre: è l’inizio della fine! L'articolo Anticipazioni Il Segreto mercoledì 29 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

