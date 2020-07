Anticipazioni Il Segreto lunedì 27 luglio 2020 (Di domenica 26 luglio 2020) Lunedì 27 luglio 2020 – Chi è Mercedes?: Tristan continua ad indagare sulla morte di suo padre per poi scoprire che tutti alla Casona hanno la stessa versione dei fatti. Ciò lo porta a credere che non ci sia nulla di sospettoso, e di conseguenza rinuncia alla sua ricerca partendo dal presupposto che non c’è alcun mistero da svelare. Intanto alla Casona si presenta Mercedes, un nuovo personaggio che potrebbe rivoluzionare le dinamiche all’interno della Villa… L'articolo Anticipazioni Il Segreto lunedì 27 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

infoitcultura : Il Paradiso delle Signore oggi, anticipazioni 23 luglio: Ravasi scopre il segreto - infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni puntata di giovedì 23 luglio 2020 - infoitcultura : Il Segreto Anticipazioni 23 luglio 2020: Angustias mente, ma Tristan non può sbugiardarla! - infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni puntata di venerdì 24 luglio 2020 - infoitcultura : Il Segreto, le anticipazioni sulla puntata del 24 luglio -