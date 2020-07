Anticipazioni Il Segreto giovedì 30 luglio 2020 (Di domenica 26 luglio 2020) Giovedì 30 luglio 2020 – L’errore di Soledad: Soledad trova di confronto la presenza di Mercedes, scoprendo con piacere di essere imparentata con lei. Quello che non sa è che in realtà la giovane è stata assunta da Francisca per impersonificare una vecchia cugina, dato che a conti fatti il suo ruolo è semplicemente quello di spia. L’obiettivo della sua missione sarà quello di scoprire le reali intenzioni di Soledad in merito al suo rapporto con Juan. Così la giovane ignara della situazione le racconterù tutte le sue future intenzioni… L'articolo Anticipazioni Il Segreto giovedì 30 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

