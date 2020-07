Anticipazioni Beautiful martedì 28 luglio 2020 (Di domenica 26 luglio 2020) Martedì 28 luglio 2020 – La “benedizione” di Hope: Hope realizza che da quando Liam ha iniziato a vedere con maggior frequenza Steffy, sembra diverso. Per lei è evidente che i due devono stare insieme perchè sono capaci di trasmettersi a vicenda serenità e amore. In un certo senso Hope vuole far capire a Liam, che approverebbe se dovesse mai ritornare con la sua rivale. Liam è sconvolto dalla maturità delle parole scelte da Hope. L'articolo Anticipazioni Beautiful martedì 28 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

