Anticipazioni Beautiful lunedì 27 luglio 2020 (Di domenica 26 luglio 2020) Lunedì 27 luglio 2020 – La gelosia di Thomas: Liam si apparta con Hope in un angolo della cucina nella casa di Steffy, Thomas li vede insieme e ne soffre. Liam vuole solo calmarla dopo che la giovane ha per errore chiamato la figlia di Steffy con il nome che aveva scelto per la sua bambina nata morta. Per Steffy non c’è alcun problema, è evidente che l’errore quindi non c’è da preoccuparsi, eppure Hope ora si sente in imbarazzo per la gaffe clamorosa! Anche se… L'articolo Anticipazioni Beautiful lunedì 27 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

zazoomblog : Beautiful Anticipazioni 27 luglio 2020: Thomas droga il drink di Liam. Lui va fuori di testa... - #Beautiful… - TwBeautiful : Nelle prossime puntate americane di BEAUTIFUL, potrebbe accadere qualcosa di imprevedibile a Sally: scopri le ipote… - ziaximyn : RT @TwBeautiful: #Twittamibeautiful ti rivela nuove anticipazioni americane di BEAUTIFUL: ennesima rottura tra Brooke e Ridge, che scoprirà… - TwBeautiful : #Twittamibeautiful ti rivela nuove anticipazioni americane di BEAUTIFUL: ennesima rottura tra Brooke e Ridge, che s… - TwBeautiful : A proposito delle puntate americane e del nuovo amore di STEFFY... e se il suo nome non fosse davvero John Finnegan… -