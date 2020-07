Anthem Battle Royale? Anthem x Battlefield? Anthem 2.0 potrebbe guardare anche al PvP (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo essere sparito nel nulla per diverso tempo il reboot di Anthem, quell'Anthem Next o Anthem 2.0 che sia, è tornato a far parlare di sé con nuove immagini e informazioni su fazioni e diversi miglioramenti su cui BioWare sta attualmente lavorando alacremente.Ma la software house potrebbe non solo lavorare su nuovi contenuti pensati per il PvE e su miglioramenti alla mappa e al radar. La domanda di un fan ha infatti incuriosito non poco toccando un altro possibile aspetto dell'esperienza: il PvP. Un giocatore ha infatti domandato allo studio director di BioWare Austin, Christian Dailey, informazioni in merito a questa componente."C'è la possibilità che ... Leggi su eurogamer

zazoomblog : Anthem: modalità battle royale e “Battlefield” in arrivo? - #Anthem: #modalità #battle #royale - tuttoteKit : #Anthem: modalità battle royale e 'Battlefield' in arrivo? #Anthem20 #BioWare #PC #PS4 #XboxOne #tuttotek - gametales_it : Iniziano a spuntare in rete alcuni rumors sui lavori in corso di #Anthem 2.0 e su una possibile modalità Battle Roy… - Multiplayerit : Anthem: Bioware testa la modalità Battle Royale e una ispirata a Battlefield - tech_gamingit : Anthem 2.0 potrebbe includere una modalità Battle Royale, già esiste e in fase di test da parte degli sviluppatori. -