Anna Tatangelo, il dopo-D’Alessio: «Sono un punto di riferimento del mondo omosessuale» (Di domenica 26 luglio 2020) «La mia immagine, prima, era vista in un certo modo. Oggi è un punto di riferimento e di forza nel mondo omosessuale e nel mondo femminile». Lo afferma Anna Tatangelo, in un’intervista a Fanpage. «La tematica della donna, tra l’altro, l’ho sempre trattata anche con Essere una donna, scritta da Mogol». L’artista parla del suo cambiamento musicale inaugurato con il singolo Guapo, che vede la collaborazione del rapper napoletano Geolier. Disco maturato anche grazie alla collaborazione con Achille Lauro. Anna Tatangelo: «Un cambiamento importante» «Sono contentissima perché per me è un cambiamento importante», spiega ... Leggi su secoloditalia

CarlottaMiller_ : RT @SecolodItalia1: Anna Tatangelo, il dopo-D’Alessio: «Sono un punto di riferimento del mondo omosessuale» - SecolodItalia1 : Anna Tatangelo, il dopo-D’Alessio: «Sono un punto di riferimento del mondo omosessuale» - selvaticogiglio : Mi sono appena svegliata da un sogno in cui Anna Tatangelo era in un programma di Raiuno in cui faceva TANTO PE CAN… - uomosapiens1967 : La svolta: 'Tacchi e make-up erano una prigione' - infoitcultura : Anna Tatangelo: “Mi rimetto in gioco, anche se devo combattere tanti pregiudizi” -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo Anna Tatangelo parla di sé dopo la rottura con Gigi D’Alessio: “Mi dico bentornata” DiLei La svolta di Anna Tatangelo: "Tacchi e make-up erano una prigione, ora sono bionda e rappo"

Anna Tatangelo è cresciuta, non è più la ragazza di periferia cantata sul palco di Sanremo ad appena 15 anni. Ora è una donna consapevole di se stessa che ha il coraggio delle sue scelte, tanto da dec ...

Dopo D'Alessio, Anna Tatangelo si fa bionda e si dà al rap: "Felice di questo cambiamento"

In un’intervista a Fanpage.it, Anna Tatangelo parla del suo cambiamento musicale inaugurato con il singolo "Guapo", che vede la collaborazione del rapper napoletano Geolier. "Sono contentissima perchè ...

Anna Tatangelo è cresciuta, non è più la ragazza di periferia cantata sul palco di Sanremo ad appena 15 anni. Ora è una donna consapevole di se stessa che ha il coraggio delle sue scelte, tanto da dec ...In un’intervista a Fanpage.it, Anna Tatangelo parla del suo cambiamento musicale inaugurato con il singolo "Guapo", che vede la collaborazione del rapper napoletano Geolier. "Sono contentissima perchè ...