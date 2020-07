Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, sarà nella nuova stagione della serie Baby (Di domenica 26 luglio 2020) Arriverà a settembre su Netflix la terza stagione di Baby, serie ispirata ai fatti di cronaca che riguardavano il giro di prostituzione minorile ai Parioli di qualche anno fa. E affronterà il momento più difficile: la scoperta della verità e il processo.Nel cast - scrive Radio Deejay - ci sono anche delle new entry, tra cui Anna Lou Castoldi, la figlia 19enne di Morgan e Asia Argento. La ragazza interpreterà Aurora. Anna Lou, nata 19 anni fa dalla relazione tra Asia Argento e Morgan, e nipote di Dario Argento, non è nuova ai set. Quando aveva 13 anni recitò ... Leggi su huffingtonpost

