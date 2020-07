Andrea Crisanti: "In Italia pochi casi, dati strani. Temo problemi già ad agosto" (Di domenica 26 luglio 2020) “Guardando i numeri dei Paesi vicini a noi, viene da pensare che avremo problemi con il coronavirus non a ottobre/novembre, come si era ipotizzato, ma già alla fine di agosto”. A parlare al Messaggero è Andrea Crisanti, papà del “modello Veneto”, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, preoccupato dai segnali europei della pandemia. “Prima di tutto”, aggiunge però Crisanti, “sorge anche qualche dubbio: in Italia abbiamo molti casi in meno degli altri Paesi europei, forse non stiamo effettuando i tamponi alle persone giuste. Ma non voglio per forza essere pessimista, magari siamo i più bravi, più efficaci nell’isolare i focolai. ... Leggi su huffingtonpost

