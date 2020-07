Andrea Crisanti e i “dati strani” sui tamponi per il Coronavirus in Italia (Di domenica 26 luglio 2020) Il professor Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, rilascia oggi un’intervista al Messaggero e dice che i numeri di oggi sull’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 gli paiono “strani”: Cosa ci dice l’andamento dell’epidemia in Francia, Spagna, Romania ma anche in Germania? «Prima di tutto, sorge anche qualche dubbio: in Italia abbiamo molti casi in meno degli altri Paesi europei, forse non stiamo effettuando i tamponi alle persone giuste. Ma non voglio per forza essere pessimista, magari siamo più bravi, più efficaci nell’isolare i focolai. Comunque sia, sarebbe utile conoscere le ragioni della differenza dei nostri dati con quelli degli altri Paesi. Detto che anche i nostri 275 casi di oggi non sono ... Leggi su nextquotidiano

