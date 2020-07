Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio oggi: come seguire il concerto speciale in diretta streaming davanti ad una platea di bandiere (Di domenica 26 luglio 2020) Andrea Bocelli canta davanti ad una platea di bandiere di tutto il mondo e il live esclusivo sarà trasmesso in diretta streaming oggi. L'appuntamento è per questa sera, domenica 26 luglio, alle ore 19.00 sul canale YouTube ufficiale dell'artista (YOUTUBE.COM/AndreaBocelli). Il concerto sarà disponibile per la visione in tutto il mondo e celebra il Teatro del Silenzio che vedrà Bocelli protagonista il prossimo anno in seguito al posticipo dei due eventi a causa della pandemia mondiale da covid-19. Un’immensa distesa di bandiere in rappresentanza di tutte le nazioni del mondo sulle colline di ... Leggi su optimagazine

