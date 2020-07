Analisi Auditel della serata di sabato 25 luglio 2020 (Di domenica 26 luglio 2020) La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la soglia del 17% di share con la curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 5% di share , mentre la curva rossa del Tg2 delle 20:30 arriva al 9% di share.L'access time vede al comando la curva di Techetechetè fra il 15 ed il 20% di share, con la curva di Paperissima sprint che scorre poco sotto la soglia del 15% di share Le curve dei talk In onda e Stasera Italia scorrono attorno al 5% di share. pubblicato su TVBlog.it 26 luglio 2020 10:26. Leggi su blogo

