Altro che stadio: il Marbella FC presenta il nuovo… ‘impianto turistico’ (Di domenica 26 luglio 2020) Il Marbella FC esagera e più che presentare il nuovo stadio, esibisce un maxi progetto che sembra quasi la creazione di un impianto turistico. Il club che milita in Segunda B, la terza divisione spagnola, ha svelato il progetto per la costruzione della sua 'nuova casa' che sembra assomigliare più ad un resort di lusso che ad un luogo di accoglienza per i tifosi per vedere le partite.Marbella FC: stadio o impianto turistico?caption id="attachment 997309" align="alignnone" width="575" Marbella FC stadio (twitter Marbella)/captionNelle scorse ore la società spagnola ha dato il via alla presentazione ufficiale di quello che diventerà a tutti gli effetti un luogo d'attrazione. Guai a definirlo ... Leggi su itasportpress

andreapurgatori : 'Gelli consegnò ai #Nar l'anticipo di denaro per l'esecuzione della #stragediBologna' - matteosalvinimi : ??'Plastic tax: una doppia tassa colpirà imprese e consumatori' Altro che “aiuti europei”, arrivano nuove tasse che… - matteosalvinimi : I modenesi e tutti gli italiani hanno subìto mesi di sofferenze e di lockdown ma ora il governo vanifica tutto atti… - Aliseiafaery : Io credo che nemmeno i suoi sostenitori facciano tanto per alimentare il potere politico e psicologico di Renzi qua… - AxxMassimo : @CarloAl87550029 @beatriceletre Non credo ...forse prefiche..!! Ma il punto e' un altro Chiudere il discorso e che… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Altro che stadio: il Marbella FC presenta il nuovo… ‘impianto turistico’ ItaSportPress Nonna Ines festeggia il secolo di vita

Ha festeggiato i suoi 100 anni, coccolata dal figlio Lauro, dalla nipote, dalla bisnipote e dai suoi parenti, Ines Porcelloni, che l’altro ieri, nel giorno del suo compleanno, ha ricevuto anche la vis ...

Moregallo, giovane di 26 anni muore dopo un tuffo nel lago

Giunti sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Presenti anche le forze dell’ordine che ora dovranno ricostruire la dinamica del sinistro.

Ha festeggiato i suoi 100 anni, coccolata dal figlio Lauro, dalla nipote, dalla bisnipote e dai suoi parenti, Ines Porcelloni, che l’altro ieri, nel giorno del suo compleanno, ha ricevuto anche la vis ...Giunti sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Presenti anche le forze dell’ordine che ora dovranno ricostruire la dinamica del sinistro.