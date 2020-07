Allerta negli Usa: l’uragano Hanna si abbatte sul Texas (Di domenica 26 luglio 2020) L’uragano Hanna, che da giorni sta devastando gli Usa, si è abbattuto sul Texas con forti venti e inondazioni L’uragano Hanna si è abbattuto sul Texas, uno degli stati più colpiti dal coronavirus negli Usa, per la precisione a Padre Island. Stavolta il Texas si trova a fronteggiare un’altra calamità. L’uragano, annunciato da tutti i meteorologi statunitensi, ha colpito la contea di Neuces nella noza di Corpus Christi. Al momento ci sono 35.000 famiglie rimaste al buio senza corrente elettrica, ma ciò che si teme maggiormente è la formazione di tornado che devasterebbero lo Stato. Il governatore Greg Abott è inoltre preoccupato dagli effetti che potrebbe avere l’emergenza sanitaria su eventuali operazioni di ... Leggi su bloglive

Agenzia_Ansa : #Coronavirus allerta negli Usa, 18 stati in 'zona rossa'. In Texas record di casi e morti, coprifuoco in parte dell… - Antolucky4 : RT @Tg1Raiofficial: E' allerta negli #USA per l'uragano #Hanna che sta arrivando in #Texas. 35 mila persone sono senza elettricità. E l'ura… - nenanavi : RT @Tg1Raiofficial: E' allerta negli #USA per l'uragano #Hanna che sta arrivando in #Texas. 35 mila persone sono senza elettricità. E l'ura… - FedericaCioffi7 : RT @Tg1Raiofficial: E' allerta negli #USA per l'uragano #Hanna che sta arrivando in #Texas. 35 mila persone sono senza elettricità. E l'ura… - Tg1Raiofficial : E' allerta negli #USA per l'uragano #Hanna che sta arrivando in #Texas. 35 mila persone sono senza elettricità. E l… -