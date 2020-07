Allarme microplastiche nel Mar Artico: crostacei contaminati, rischio di trasferimento nella catena alimentare umana (Di domenica 26 luglio 2020) Il Mar Artico è considerato uno dei luoghi più incontaminati della Terra ma non è immune all’inquinamento da microplastiche e nemmeno gli animali che lo popolano. Un team di ricercatori di Enea, Cnr e Sapienza ha scoperto frammenti di microplastiche in un piccolo crostaceo marino, l’anfipode Gammarus setosus, molto diffuso nelle isole Svalbard, nel mar Glaciale Artico. All’interno di questo crostaceo di dimensioni intorno ai 3 cm, sono state rinvenute mediamente 72,5 particelle di microplastica tra i 3 e i 370 micrometri (milionesimi di metro), la maggior parte delle quali piu’ piccole di un trentesimo di millimetro (30 micrometri). L’Allarme e’ tanto piu’ grave perche’ quest’animale marino e’ alla ... Leggi su meteoweb.eu

"Microplastiche in ogni lago monitorato nel Lazio. Con questo pericolo potenziale per gli ecosistemi, bisogna fermare l'abbandono dei rifiuti e migliorarne il ciclo e la raccolta". E' questo l'invito ...

