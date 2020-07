Alex Zanardi, arriva il bollettino del San Raffaele: le sue condizioni (Di domenica 26 luglio 2020) Come sta Alex Zanardi? Quali sono le condizioni dell'icona dello sport azzurro tornato in terapia intensiva neurochirurgica, e ricoverato presso il San Raffaele di Milano? La seconda notte trascorsa dal campione emiliano nell'ospedale meneghino è stata tranquilla, con i medici che continuano a lavorare senza sosta per la stabilizzazione delle sue condizioni cliniche dopo lo spostamento dal centro specialistico di Costa Masnaga, nel Lecchese. La situazione, come confermato da fonti del San Raffaele resta molto delicata, ed è notevole la cautela e la volontà di dare poche informazioni e limitate all'essenziale, per concentrare tutte le energie e gli sforzi sulla cura dell'ex pilota dopo l'eccessivo ottimismo dei primi giorni ... Leggi su howtodofor

