Alessia Marcuzzi stanca delle insinuazioni su lei e De Martino risponde stizzita sui social (Di domenica 26 luglio 2020) Non deve essere facile continuare a leggere decine e decine di commenti di chi va in cerca di prove, per dimostrare, social permettendo, che la relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano de Martino ci sia stata. E’ una situazione sicuramente incresciosa per i diretti interessati che sono stati travolti in queste settimane da commenti e anche, purtroppo molto spesso, da accuse pesanti e insulti. La conduttrice ieri ha dovuto rispondere per le rime a chi sotto una fotografia, lasciava dei commenti che poco c’entravano. La Marcuzzi ha infatti postato una dolce dedica che sua figlia Mia le aveva fatto. Non era difficile immaginare che era stata la sua bambina a scriverle quel pensiero dolcissimo, una dimostrazione d’amore di una bambina per sua madre. E invece ... Leggi su ultimenotizieflash

