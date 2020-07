Alessia Marcuzzi, dolcissima con Mia su Instagram dimentica il gossip su De Martino (Di domenica 26 luglio 2020) Per Alessia Marcuzzi questa estate sembra essere davvero di fuoco. Vanno avanti ormai da diverse settimane, infatti, le voci di corridoio che vorrebbero la nota conduttrice insieme a Stefano De Martino per un breve flirt che avrebbe portato alla separazione tra l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e Belen Rodriguez. Ma facciamo un passo indietro. La scorsa estate si è rivelata galeotta per la showgirl argentina e Stefano che, dopo la difficile rottura del loro matrimonio nel 2017, si sono inaspettatamente ritrovati per la felicità del piccolo Santiago: il bambino nato dalla loro storia d’amore. A distanza di un anno dal loro ritorno di fiamma, però, qualcosa sembra essersi rotto nuovamente e, dopo tantissime indiscrezioni, i due si sono detti addio ancora una volta. Se l’allontanamento della ... Leggi su dilei

