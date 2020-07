Alessandro Graziani ha trovato l’amore: lei è una nota sportiva (Di domenica 26 luglio 2020) A sorpresa Alessandro Graziani si è fidanzato. Ecco chi è il suo nuovo amore Alessandro Graziani volta pagina Abbiamo visto Alessandro Graziani la scorsa estate nella seconda edizione di Temptation Island Vip. Lui aveva il ruolo del tentatore nel villaggio delle fidanzate e si è avvicinato molto a Serena Enardu. Tra loro è nato un flirt, tanto che l’ex tronista sarda ha deciso di lasciare il suo fidanzato Pago e approfondire la relazione con Alessandro. Tra loro ci sono stati degli incontri, ma poi lei si è pentita ed ha provato a tornare con Pago al Grande Fratello Vip. Per mesi Alessandro Graziani è stato coinvolto nella vicenda, tanto che Alfonso Signorini si è presentato a ... Leggi su kontrokultura

Chi è la fidanzata di Alessandro Graziani? L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha trovato la sua dolce metà in una super sportiva.