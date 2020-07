Alessandro Del Piero: "Se la Juventus batte l'ossessione alzerà presto la Champions" (Di domenica 26 luglio 2020) C’è stato un tempo, da ragazzo, in cui avevo un poster enorme di Alessandro Del Piero nella mia stanza e sognavo che mi crescesse la barba per potergli assomigliare un po’. Avrei voluto anche il suo talento, ma mi ero reso conto abbastanza presto che era più facile copiare il suo pizzetto.Sono passati tanti anni da allora. Del Piero ha smesso di giocare, ho la barba lunga e al massimo gioco a calcio con i miei amici senza nessun sogno di gloria. Spesso sono il più anziano e ogni partita di più mi rendo conto che sto invecchiando. Invecchiare, pero, ha anche i suoi lati positivi: come intervistare (e disegnare) il mio giocatore preferito e tornare a essere, per qualche momento, quel ragazzo davanti a quel poster e a quei sogni.Interviste a fumetti (di C.Marinaccio) ... Leggi su huffingtonpost

