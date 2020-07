Albano e Romina, 50 anni fa le nozze. La Power si racconta: l’intervista (Di domenica 26 luglio 2020) Il 26 luglio di 50 anni fa Romina Power e Albano Carrisi si sposavano, promettendosi amore eterno. Come è noto il matrimonio naufragò in seguito. Il cantante si è poi legato a Loredana Lecciso (con la quale attualmente ha riallacciato l’intesa). Oggi l’artista americana racconta il rapporto condiviso con il pugliese. Lo fa confidandosi a … L'articolo Albano e Romina, 50 anni fa le nozze. La Power si racconta: l’intervista proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Cinquant’anni fa, il 26 luglio, sposava Albano Carrisi. Dica la verità: quanto è ancora ingombrante Al Bano? «Non molto... Ma non entra in una valigia!». Eppure il pubblico non riesce a pensarvi disgi ...Il 26 luglio di 50 anni fa Romina Power e Albano Carrisi si sposavano, promettendosi amore eterno. Come è noto il matrimonio naufragò in seguito. Il cantante si è poi legato a Loredana Lecciso (con la ...