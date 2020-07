Alba Parietti foto ritoccate: gambe “da urlo” dimenticate? (Di domenica 26 luglio 2020) La showgirl si mette in posa, sensualissima ma prima di condividere gli scatti su Instagram ecco che le foto vengono a dir poco ritoccate: via la pancia, via la cellulite, via la pelle non tonica Alba Parietti, in vacanza a Ibiza, si fa fotografare dal suo amico “speciale”: la si vede bellissima su Instagram, gli scatti puntano a valorizzare le sua gambe da urlo, il suo vitino daArticolo completo: Alba Parietti foto ritoccate: gambe “da urlo” dimenticate? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

zazoomblog : Alba Parietti foto impietose dei paparazzi: “Ecco la 59 enne al suo peggio” - #Parietti #impietose #paparazzi: - anonimanapolet1 : - fashiongenus : Wanda Nara e le altre star senza trucco - elvireadele : @creTania_ Mia madre sostiene da sempre che Alba Parietti abbia avuto una storia con Cacciari, non so da dove abbia tratto questa notizia - Italia_Notizie : La Parietti 'ruggisce' dopo gli scatti dei paparazzi: 'Avete scelto le foto peggiori' -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti Alba Parietti cambia look, addio alla lunga chioma: le foto su Instagram DiLei Alba Parietti foto photoshoppate, smascherata dalla rivista: com’è veramente in costume

Alba Parietti è stata smascherata e una rivista settimanale molto nota, ha dimostrato come utilizzi filtri, raffrontando Instagram con le foto reali. Alba Parietti al momento è molto criticata per l’e ...

Da bimba dallo sguardo furbo a donna dello spettacolo: la riconoscete?

Una raccolta di foto vintage postata da un noto volto del piccolo schermo: avete riconosciuto la donna ritratta nelle immagini quando era ancora una bambina? Negli ultimi giorni Alba Parietti è stata ...

Alba Parietti è stata smascherata e una rivista settimanale molto nota, ha dimostrato come utilizzi filtri, raffrontando Instagram con le foto reali. Alba Parietti al momento è molto criticata per l’e ...Una raccolta di foto vintage postata da un noto volto del piccolo schermo: avete riconosciuto la donna ritratta nelle immagini quando era ancora una bambina? Negli ultimi giorni Alba Parietti è stata ...