Alba Parietti foto prima e dopo ritocco | polemica | la conduttrice al naturale

Giornata di gossip infuocato per Alba Parietti che non ha gradito l'ultimo servizio di Oggi sul suo conto, poi pubblicato anche da Dagospia. La showgirl, conduttrice e opinionista è finita al centro dell'attenzione perché il settimanale ha pubblicato delle foto in cui compare senza ritocchi e filtri Instagram: sono foto che Alba ha postato anche

