Alba Parietti, foto impietose dei paparazzi: “Ecco la 59 enne al suo peggio” (Di domenica 26 luglio 2020) Alba Parietti risponde al direttore di Oggi, le foto scattate ad Ibiza a sua insaputa hanno fatto discutere. Ecco la replica ironica dell’amata showgirl piemontese Fonte foto: FacebookAlba Parietti ha da poco compiuto 59 anni ed è una donna raggiante e ancora in ottima forma. La sua bellezza è rimasta intatta negli anni e sembra proprio non sfiorire mai. Pochi giorni fa, la showgirl è caduta sotto le grinfie dei paparazzi che hanno “rubato” degli scatti a sua insaputa, mentre si trovava in vacanza ad Ibiza, scegliendo le fotografie più impietose, in modo tale che mettessero in evidenza i comuni difetti fisici della Parietti. Ma Alba ... Leggi su chenews

